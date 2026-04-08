Удмуртия. Жителям поселка Балезино и деревни Эшметьгур Селтинского района стоит быть внимательнее и не пить сырую воду из уличных колонок. Специалисты Роспотребнадзора по Удмуртии проверили качество воды и нашли в ней серьезные нарушения.

В Балезино проблемы выявили сразу на трех улицах:

— улица Ломоносова — вода мутная, ржавого цвета, в ней превышено содержание железа;

— улица Энергетиков — та же ситуация: вода ржавая и мутная;

— улица Школьная — здесь ситуация опаснее всего. В воде нашли кишечную палочку, общие колиформные бактерии и энтерококки. Это признаки фекального загрязнения.



В Селтинском районе, в деревне Эшметьгур на улице Эшметьгуртская, в колонке также обнаружены вредные бактерии.

В Роспотребнадзоре предупреждают: пить такую воду или использовать ее для мытья посуды и продуктов опасно для здоровья. Это может привести к кишечным инфекциям и массовым отравлениям.

Специалисты составили административные протоколы в отношении ресурсоснабжающих организаций и ввели временный запрет на работу этих водоразборных колонок до решения суда. Поставщикам ресурса выдали предписания срочно промыть и продезинфицировать водопроводные трубы.