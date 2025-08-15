Ижевск. Удмуртия. В предстоящие выходные изменится схема курсирования ижевских автобусов №22. Об этом сообщили в «ИПОПАТ».

На улице Удмуртской продолжается перекладка коммунальных сетей. Поэтому с 23:00 15 августа до 04:00 18 августа будет закрыт для движения транспорта участок Удмуртской от Ленина до Советской.

Автобусный маршрут №22 в этот период будет идти по следующей линии: Удмуртская – Советская – Орджоникидзе – Ленина – Удмуртская в двух направлениях.