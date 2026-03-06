Закрыть
9 марта автобусы в Ижевске будут ходить по расписанию воскресенья

09:50, 06 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
9 марта автобусы в Ижевске будут ходить по расписанию воскресенья
Источник фото: ИА «Сусанин»
Маршруты, которые не ходят по выходным, также не будут работать.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в понедельник, 9 марта, автобусы будут ходить по расписанию воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

В субботу, 7 марта, автобусы будут курсировать по стандартному субботнему расписанию. 8 и 9 марта будет действовать расписание воскресенья. При этом отмечается, что маршруты, которые работают только в будние дни, в понедельник также не запланированы.

Список маршрутов и расписание можно посмотреть на сайте ИПОПАТа.

Напомним, ранее сообщалось, что автобус №29 в Ижевске оказался самым востребованным маршрутом по итогам 2025 года.

