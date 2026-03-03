Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно изменилась схема движения автобусов маршрута №56, следующий до Воложки от собора Александра Невского. Об этом сообщили в АО «Ипопат».

Из-за обильных снегопадов и стихийной стоянки автомобилей на конечной остановке «Воложка» автобусы не могут безопасно выполнять заезды и разворачиваться. В связи с этим маршрут будет доезжать только до лыжного комплекса имени Кулаковой.

Движение до Воложки восстановят после того, как проезжую часть и разворотную площадку приведут в надлежащее состояние. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.