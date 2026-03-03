Закрыть
В Ижевске автобусы №56 временно перестанут заезжать на Воложку

11:29, 03 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобусы
Источник фото: ИА «Сусанин»
Причиной послужил скопившийся снег и припаркованные автомобили на конечной остановке.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно изменилась схема движения автобусов маршрута №56, следующий до Воложки от собора Александра Невского. Об этом сообщили в АО «Ипопат».

Из-за обильных снегопадов и стихийной стоянки автомобилей на конечной остановке «Воложка» автобусы не могут безопасно выполнять заезды и разворачиваться. В связи с этим маршрут будет доезжать только до лыжного комплекса имени Кулаковой.

Движение до Воложки восстановят после того, как проезжую часть и разворотную площадку приведут в надлежащее состояние. Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

