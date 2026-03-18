Ижевск. Удмуртия. В 2025 году чистый убыток ижевского автобусного перевозчика АО «ИПОПАТ» составил 84,64 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ—Удмуртия».

Отмечается, что в 2024 году прибыль компании составляла 3,1 млн руб. Убыток перевозчик связывает с переездом автопарка на новую площадку на улице Голубева и ее модернизацией. Помимо этого на доходы ИПОПАТ повлияли низкий уровень регулируемых тарифов, роста расходов на топливо, ремонт и оплату труда.

При этом такой значительный рост расходов связан с изменением их учёта.

«Расходы, которые прежде включались в себестоимость услуг как общепроизводственные, теперь классифицируются как управленческие. Речь идет о перераспределении между строками отчетности, а не о реальном увеличении расходной части», — рассказали «Ъ-Удмуртия» в пресс-службе компании.

По данным портала Seldon.Basis (Селдон Базис), выручка ИПОПАТ в 2025 году составила 1,91 млрд рублей, увеличившись на 68,83 млн рублей или 4%. Общий баланс компании — 1,25 млрд рублей.

При этом сообщает, что перевозчик имеет низкую финансовую устойчивость, но высокую благонадёжность:

— У компании отсутствует собственный капитал в обороте. Текущая деятельность ведется полностью за счет заемных средств.

— Компания может расплатиться частично или даже полностью по текущим долгам, но у нее не останется средств на ведение текущей деятельности.

— Чистая прибыль компании составляет менее 10% стоимости ее имущества.