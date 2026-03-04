Закрыть
Три автобуса сгорели при пожаре в Глазове

10:45, 04 марта, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Источник фото: ИИ
В ближайшие дни в городе будут перебои с движением общественного транспорта.

Глазов. Удмуртия. 3 марта в Глазове произошёл пожар в гараже одного из городских перевозчиков, пострадали три автобуса. Об этом сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов.

«Сейчас вместе с перевозчиками и Минтрансом работаем над решением проблемы: какими силами перекрыть нехватку автопарка», — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что в ближайшие два-три дня возможны перебои с движением на 4 и 5 маршруте.

«Продумайте резервные варианты, как добраться до учёбы и работы. Например, часть пассажиров вместо 5 маршрута сможет воспользоваться 1, а вместо 4 – 7 маршрутом, но они не дублируют друг друга полностью, поэтому, возможно, какие-то поездки стоит перенести или воспользоваться другим транспортом», — подсказал глава Глазова.

Он заверил, что перевозчик ищет варианты быстрее преодолеть последствия форс-мажора.

