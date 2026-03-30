Ижевск. Удмуртия. Ещё 30 низкопольных автобусов появились у перевозчика из Ижевска. Об этом сообщил премьер-министр Удмуртии Роман Ефимов. Новые автобусы газомоторные, работают на метане.

«Компания «АвтоТранс Плюс» получила 30 новых низкопольных машин. В них пассажирам будет безопасно и комфортно. Автобусы будут курсировать по пригородным маршрутам Завьяловского, Малопургинского и Якшур-Бодьинского районов», — сообщил председатель правительства УР.

Он подчеркнул, что перевозчики готовы инвестировать в дорожную отрасль региона — автобусы закупили на внебюджетные средства. С 2025 года перевозчики Удмуртии пополнили свои автопарки 133 новыми автобусами. Они ездят по Ижевску и пригороду.

Напомним, о выходе в марте новых автобусов ранее сообщали в Миндортрансе УР.