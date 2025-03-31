По словам главы Завьяловского района, работы идут по графику.
Завьялово. Удмуртия. В деревне Хохряки Завьяловского района идёт строительство школы, рассчитанной на 1025 мест. Как сообщил глава района Константин Русинов, роботы ведутся по графику и должны завершиться уже в этом году.
Общая готовность здания превышает 35%. В новой школе появятся игровые и спортивные зоны, бассейн, многофункциональные актовый и спортивный залы. Обучение будет проходить в одну смену.
Напомним, возведение школы началось летом 2024 года.
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