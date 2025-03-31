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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Готовность новой школы в деревне Хохряки под Ижевском превышает 35%

11:44, 31 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Готовность новой школы в деревне Хохряки под Ижевском превышает 35%
11:44, 31 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#строительство
Источник фото: Константин Русинов
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По словам главы Завьяловского района, работы идут по графику.

Завьялово. Удмуртия. В деревне Хохряки Завьяловского района идёт строительство школы, рассчитанной на 1025 мест. Как сообщил глава района Константин Русинов, роботы ведутся по графику и должны завершиться уже в этом году. 

Общая готовность здания превышает 35%. В новой школе появятся игровые и спортивные зоны, бассейн, многофункциональные актовый и спортивный залы. Обучение будет проходить в одну смену. 

Напомним, возведение школы началось летом 2024 года

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11:44, 31 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
25
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#строительство