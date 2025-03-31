Завьялово. Удмуртия. В деревне Хохряки Завьяловского района идёт строительство школы, рассчитанной на 1025 мест. Как сообщил глава района Константин Русинов, роботы ведутся по графику и должны завершиться уже в этом году.

Общая готовность здания превышает 35%. В новой школе появятся игровые и спортивные зоны, бассейн, многофункциональные актовый и спортивный залы. Обучение будет проходить в одну смену.

Напомним, возведение школы началось летом 2024 года.