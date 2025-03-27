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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии раскрыта схема мошенничества в сфере аренды жилья

11:15, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии раскрыта схема мошенничества в сфере аренды жилья
11:15, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
296
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество
Источник фото: Скриншот из видео
296
0

Пять сотрудников агентства недвижимости обманывали клиентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении директора и четырёх сотрудников агентства недвижимости, подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщает МВД Медиа. 

По версии следствия, подозреваемые размещали в интернете заманчивые объявления об аренде квартир в Ижевске по заниженным ценам, а затем приглашали клиентов в офис для подписания договоров. За «риелторские услуги» фигуранты брали плату и далее предоставляли доступ к базе данных с неактуальной или фальшивой информацией

Руководителя агентства поместили в изолятор временного содержания. С его подельников взята подписка о невыезде. Всего было установлено шесть эпизодов мошенничества.

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11:15, 27 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
296
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество