Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении директора и четырёх сотрудников агентства недвижимости, подозреваемых в мошенничестве. Об этом сообщает МВД Медиа.

По версии следствия, подозреваемые размещали в интернете заманчивые объявления об аренде квартир в Ижевске по заниженным ценам, а затем приглашали клиентов в офис для подписания договоров. За «риелторские услуги» фигуранты брали плату и далее предоставляли доступ к базе данных с неактуальной или фальшивой информацией

Руководителя агентства поместили в изолятор временного содержания. С его подельников взята подписка о невыезде. Всего было установлено шесть эпизодов мошенничества.