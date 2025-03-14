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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске спасли мужчину из горящей квартиры

13:15, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске спасли мужчину из горящей квартиры
13:15, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
157
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Источник фото: МЧС Удмуртии
157
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Пожар произошёл на улице Клубной. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске произошёл пожар на втором этаже жилого дома по улице Клубной. Сигнал о задымлении поступил от очевидцев, которые заметили дым. Об этом сообщили в МЧС Удмуртии.

На место незамедлительно прибыли пожарные расчёты. Дверь в квартиру была заперта, и на стук никто не откликался. 

«Нас впустили вышедшие в подъезд соседи и из их квартиры мы смогли попасть на крышу магазина, пристроенного к дому. На балконе стоял мужчина, просил о помощи – из окна кухни шел густой дым. Мы вскрыли решётки на балконе, надели на него самоспасатель и эвакуировали», — рассказал начальник караула ПСЧ-9 МЧС России Михаил Ентальцев.

По предварительной информации, 35-летний владелец жилья вернулся домой и поставил на плиту чайник. Пока вода нагревалась, мужчина заснул в соседней комнате. Очнулся он уже тогда, когда помещение заполнилось дымом, на кухне разгоралось пламя. Площадь возгорания составила два квадратных метра.

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13:15, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
157
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар