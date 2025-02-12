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В Селтинском районе перевернулся гружённый брёвнами грузовик

11:52, 12 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Селтинском районе перевернулся гружённый брёвнами грузовик
11:52, 12 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
90
0
#Селты\n#Удмуртия\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
90
0

Водитель лесовоза не справился с управлением.

Селты. Удмуртия. В селтинском районе на трассе «Игра-Сюмси» 11 февраля 2025 года, опрокинулся гружённый лесом грузовик. Молодой водитель, 22-летний мужчина, управлявший большегрузом «Scania», не справился с управлением, что и привело к аварии. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

В результате аварии водитель получил травмы. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Участок дороги временно перекрывали для ликвидации последствий аварии.

11:52, 12 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
90
0
#Селты\n#Удмуртия\n#ДТП