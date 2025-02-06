Ижевск. Удмуртия. Рисунки о вреде сквернословия развесили в трамвае №9 в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Более 20 рисунков ребят от 10 до 16 лет находятся в салоне общественного транспорта. На них дети запечатлели красоту русской речи и вред, который ей наносит бранная лексика.

Во время акции, с 17 по 21 февраля, на трамвайном маршруте №10 можно будет встретить учеников школы № 49. Они будут рассказывать пассажирам пословицы и поговорки, стихи и крылатые выражения про добрые слова.

Мероприятия приурочены к просветительской акции «ДоброСлово» (6+), которая проводится во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.