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Рисунки о вреде сквернословия развесили в трамвае № 9 в Ижевске

14:57, 06 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Рисунки о вреде сквернословия развесили в трамвае № 9 в Ижевске
14:57, 06 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
34
0

Школьники нарисовали более 20 картин.

Ижевск. Удмуртия. Рисунки о вреде сквернословия развесили в трамвае №9 в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Более 20 рисунков ребят от 10 до 16 лет находятся в салоне общественного транспорта. На них дети запечатлели красоту русской речи и вред, который ей наносит бранная лексика.

Во время акции, с 17 по 21 февраля, на трамвайном маршруте №10 можно будет встретить учеников школы № 49. Они будут рассказывать пассажирам пословицы и поговорки, стихи и крылатые выражения про добрые слова. 

Мероприятия приурочены к просветительской акции «ДоброСлово» (6+), которая проводится во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

14:57, 06 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
34
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт