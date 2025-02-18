Ижевск. Удмуртия. Количество ДТП с участием общественного транспорта в Удмуртии за последние годы значительно выросло. По данным Госавтоинспекции республики, в 2024 году произошло 513 таких дорожных аварий.

В 173 случаях виновниками ДТП становились водители общественного транспорта. Сейчас дорожная полиция проводит массовые проверки водителей автобусов, для пресечение незаконных перевозок и контроля за соблюдением перевозчиками требований законодательства.

За минувшую неделю инспекторы выявили более 40 нарушений, в том числе отсутствие карты доступа на транспорт, отсутствие томографа, перегрузка водителей, технические неисправности, отсутствие соответствующих прав у водителей и так далее.

Отметим, что за весь 2021 год в Удмуртии произошло лишь 22 аварии с участием общественного транспорта. За минувшие годы эта цифра выросла в 23 раза.