Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

В Удмуртии количество ДТП с участием общественного транспорта за три года выросло в 23 раза

13:20, 18 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии количество ДТП с участием общественного транспорта за три года выросло в 23 раза
13:20, 18 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#общественный транспорт
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии.
72
0

По итогам 2024 года зафиксировано 513 таких аварий.

Ижевск. Удмуртия. Количество ДТП с участием общественного транспорта в Удмуртии за последние годы значительно выросло. По данным Госавтоинспекции республики, в 2024 году произошло 513 таких дорожных аварий.

В 173 случаях виновниками ДТП становились водители общественного транспорта. Сейчас дорожная полиция проводит массовые проверки водителей автобусов, для пресечение незаконных перевозок и контроля за соблюдением перевозчиками требований законодательства.

За минувшую неделю инспекторы выявили более 40 нарушений, в том числе отсутствие карты доступа на транспорт, отсутствие томографа, перегрузка водителей, технические неисправности, отсутствие соответствующих прав у водителей и так далее.

Отметим, что за весь 2021 год в Удмуртии произошло лишь 22 аварии с участием общественного транспорта. За минувшие годы эта цифра выросла в 23 раза.

13:20, 18 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
72
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#общественный транспорт