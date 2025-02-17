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Движение маршрута автобуса № 4 в Глазове изменится

13:32, 17 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Движение маршрута автобуса № 4 в Глазове изменится
13:32, 17 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
19
0
#Глазов\n#общественный транспорт\n#автобус\n#пассажирские перевозки
Источник фото: пресс-служба администрации Глазова
19
0

За него проголосовали горожане.

Глазов. Удмуртия. Движение маршрута автобуса № 4 в Глазове изменится. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Теперь общественный транспорт будет ходить по маршруту: Красногорский тракт – ул. Куйбышева – ул. Барышникова – ул. Драгунова – ул. Сулимова – ул. Будённого – ул. Толстого – ул. Пехтина – ул. Калинина – ул. Карла Маркса – ул. Толстого – Площадь Свободы – ул. Чепецкая – ул.  Тани Барамзиной – ул. Советская – ул. Кирова – ул. Ленина – ул. Пряженникова – ул. Драгунова – Красногорский тракт.

Напомним, на данный момент продолжается поиск подрядчика. С прежним перевозчиком контракт расторгли из-за постоянных нарушений. Ранее глава Глазова Сергей Коновалов сообщал, что на него поступает множество жалоб пассажиров, а также систематически нарушалось расписание маршрута.

После появления информации о смене подрядчика горожане попросили градоначальника пересмотреть маршрут. На его странице в соцсети «ВКонтакте» было запущено голосование, в ходе которого большинство решило изменить маршрут.

13:32, 17 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
19
0
#Глазов\n#общественный транспорт\n#автобус\n#пассажирские перевозки