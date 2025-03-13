Глазов. Удмуртия. В Глазове определили подрядчика-перевозчика на 4-й автобусный маршрут. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, маршрут возобновит работу с 18 марта силами ИП В. В. Чупин.

Напомним, в начале года с предыдущим подрядчиком контракт решили расторгнуть из-за систематических нарушений. Позднее горожанам предложили проголосовать за возможное изменение маршрута по улицам города.

В результате новая трассировка маршрута № 4 такова: ул. Драгунова – Красногорский тракт – ул. Куйбышева – ул. Барышникова – ул. Драгунова – Путепровод – ул. Сулимова – ул. Будённого – ул. Толстого – ул. Пехтина – ул. Калинина – ул. Карла Маркса – ул. Толстого – пл. Свободы – ул. Чепецкая – ул. Татьяны Барамзиной – Западная проходная ЧМЗ – ул. Татьяны Барамзиной – ул. Советская – ул. Кирова – ул. Ленина – ул. Пряженникова – Путепровод – ул. Драгунова.

«Конкурс мы провели и для 10-го маршрута, на котором работал временный перевозчик. Теперь уже по итогам конкурса на долгосрочный период движение будет обеспечивать ИП М. Р. Блинов. По условиям конкурса, с 18 марта он должен вывести на линию три автобуса среднего класса не старше 2022 года», — отметил Сергей Коновалов.

Он также подчеркнул, что есть ещё одна задача по автобусным перевозкам — восстановление маршрута №2. Конкурсные процедуры здесь пока не состоялись — ни один подрядчик на них не заявился. После того, как предыдущие перевозчики прекратили здесь работу, новые остерегаются заходить на него, хотя цена контракта уже сформирована по фактическому трафику пассажиров. Сейчас вместе с Минтрансом Удмуртии администрация Глазова ищет варианты решения — до начала дачного сезона важно возобновить маршрут, который идёт через ж/д и автовокзалы.