Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

В селе Завьялово в Удмуртии может появиться свой общественный транспорт

14:50, 18 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В селе Завьялово в Удмуртии может появиться свой общественный транспорт
14:50, 18 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
13
0
#Завьялово\n#автобусы\n#общественный транспорт
Источник фото: @arzik2
13
0

Запуск его прорабатывают в районной администрации.

Ягул. Удмуртия. В селе Завьялово в Удмуртии может появиться свой общественный транспорт. Об этом рассказал глава Завьяловского района Константин Русинов главе республики Александру Бречалову в рамках рабочей встречи, передаёт портал udmurt.ru.

«Интересная тема, за которую взялись: у нас нет в Завьялово общественного транспорта. Так повелось исторически, что есть только заезжающие из города и обратно. А село разрослось, микрорайонов много и от одного конца до другого не дойти. Мы детишек подвозим на школьных автобусах. Но сейчас кадровый дефицит водителей. Хоть и зарплату подняли уже до 55 тысяч на руки, всё равно проблема. При этом мы посчитали, что только в Завьялово на школьные автобусы у нас затраты получаются почти 20 миллионов. Сейчас мы очень глубоко прорабатываем запуск общественного транспорта в Завьялово», — сказал Русинов.

Глава Удмуртии ответил кратко: «Логично». Александр Бречалов также отметил, что главное — обеспечить безопасность, потому что школьный автобус оборудован соответствующим образом, инструктируются водители. 

«Чтобы тот, кто будет заходить на маршруты, понимал, что он в первую очередь везёт детей», — подчеркнул руководитель региона.

14:50, 18 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
13
0
#Завьялово\n#автобусы\n#общественный транспорт