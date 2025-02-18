Ягул. Удмуртия. В селе Завьялово в Удмуртии может появиться свой общественный транспорт. Об этом рассказал глава Завьяловского района Константин Русинов главе республики Александру Бречалову в рамках рабочей встречи, передаёт портал udmurt.ru.

«Интересная тема, за которую взялись: у нас нет в Завьялово общественного транспорта. Так повелось исторически, что есть только заезжающие из города и обратно. А село разрослось, микрорайонов много и от одного конца до другого не дойти. Мы детишек подвозим на школьных автобусах. Но сейчас кадровый дефицит водителей. Хоть и зарплату подняли уже до 55 тысяч на руки, всё равно проблема. При этом мы посчитали, что только в Завьялово на школьные автобусы у нас затраты получаются почти 20 миллионов. Сейчас мы очень глубоко прорабатываем запуск общественного транспорта в Завьялово», — сказал Русинов.

Глава Удмуртии ответил кратко: «Логично». Александр Бречалов также отметил, что главное — обеспечить безопасность, потому что школьный автобус оборудован соответствующим образом, инструктируются водители.

«Чтобы тот, кто будет заходить на маршруты, понимал, что он в первую очередь везёт детей», — подчеркнул руководитель региона.