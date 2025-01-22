МСЗВ: что делать, если забыли что-то в общественном транспорте, такси, поезде, самолёте?

Ижевск. Удмуртия. Наша читательница Виктория Широбокова спросила: «Что делать, если потеряли вещь в общественном или другом транспорте?». Мы задали этот вопрос компаниям, занимающимся пассажирскими перевозками.



Общественный транспорт

Чаще других с потерянными вещами сталкиваются кондукторы и водители общественного транспорта. За время работы у них выработался строгий регламент.

На конечных остановках кондуктор или водитель осматривают салон. При обнаружении забытых пассажирами вещей они относят их в диспетчерскую и заполняют соответствующий документ, где указывают номер маршрута, примерное время обнаружения. Пассажирам, которые приходят за своими вещами, также необходимо заполнить бланк о получении найденной вещи. Все эти данные заносятся в специальный журнал.

Документы и ценные вещи хранятся отдельно. Срок хранения забытых в автобусе вещей – 1 месяц, однако скоропортящиеся продукты утилизируют раньше.

Также в пресс-службе АО «ИПОПАТ» делятся статистикой: «Чаще всего пассажиры оставляют документы, ключи, одежду (сменка, рабочая одежда), перчатки, палочки и трости, телефоны. В теплое время года начинается сезон зонтов – их ижевчане забывают в автобусе регулярно».

Помимо этого, случаются и самые неожиданные находки. Например, однажды кондуктор обнаружила вставную челюсть. Хозяин тогда быстро нашелся и забрал её.

«Как-то раз в автобусе оставили клетку с голубой крысой. Её, к сожалению, так никто не искал, но наши диспетчеры смогли найти для неё новый дом», – рассказывают в пресс-службе АО «ИПОПАТ».

Бывают и ценные находки: однажды в автобусе оставили кошелек с пакетиком золотых украшений, в другой раз – сумку с деньгами, их тоже быстро вернули владельцам.

О найденных вещах в салоне автобуса можно узнать по телефону у диспетчера: 33-01-51; троллейбусе или трамвае – 68-21-50.

Такси

Фото: unsplash.com (Max Titov)

Также часто с проблемой оставленных вещей приходится иметь дело водителям такси. На сайте одного из крупнейших в России агрегаторов «Яндекс Go» расписана исчерпывающая инструкция.

Если забыли или выронили телефон, с которого вызвали такси, как это часто бывает, позвоните в поддержку (по номеру: +7 499 705-88-88) или напишите. Нужно будет оставить два телефона: для связи сейчас и номер, с которого была заказана поездка.

Если потеряли какую-то вещь и прошло меньше двух дней, попробуйте связаться с водителем. Кнопка звонка доступна ещё в течение нескольких суток после поездки. Обычно таксисты любезно соглашаются всё вернуть.

Если прошло больше двух дней или не выходит договориться с водителем, следует написать или позвонить в техподдержку (номер: +7 499 705-88-88) – в компании обещают, что будут восстанавливать справедливость.



Поезд

Поезда – ещё одно место, где люди часто забывают вещи. Это не мудрено: долгие переезды, множество сумок, сборы в потёмках среди ночи.

Для поиска потерянного имущества необходимо зайти на сайт РЖД в раздел «Услуги и сервисы» – «Поиск забытых вещей».

Далее нужно заполнить заявку, указав номер билета, телефон, электронную почту и документ, который вы указывали при покупке билета. Затем потребуется указать место, где были оставлены вещи, и подробно описать их.

В случае успешной обработки заявки с вами свяжутся работники РЖД и предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям. Забрать вещи можно будет на вокзале.

Также в окне подачи заявления вас встретит предупреждение о том, что данный сервис предназначен только для поиска вещей, оставленных в поездах дальнего следования, и не позднее 30 дней с момента поездки. Для поиска же вещей, оставленных на вокзале или в пригородных электричках, нужно обратиться по телефону сервисного центра 8-800-775-00-00 или по адресу info@rzd.ru.



Самолёты

Фото: ИА «Сусанин»

Ну и последний вид транспорта (конечно, не по значимости) – воздушный.

В случае, если вы потеряли вещь в аэропорту вылета или прилёта, обращаться нужно в справочную службу воздушной гавани. Для Ижевска это: +7 (3412) 630-600.

Если вещь утеряна на борту воздушного судна, то розыск лучше начать со службы поддержки или справочной службы авиакомпании. При этом ваши вещи могут начать путешествовать без вас: в зависимости от времени обнаружения экипаж может оставить вещь в аэропорту прилета или разворотным рейсом вернуть обратно.

В Ижевске такие утерянные вещи передаются в камеру хранения аэропорта. Узнать о наличии вашего имущества в камере можно по номеру +7 (3412) 630-638 или запросом на почту ijk_lostbaggage@izhavia.su, рассказывают в пресс-службе аэропорта.

Также в «Ижавиа» напоминают, что если пассажиры и гости аэропорта обнаружили какую-то потерянную вещь, то трогать её не стоит. Нужно сообщить о находке сотруднику службы авиационной безопасности или работнику аэропорта.

В данной рубрике вы можете задать любой вопрос про Удмуртию на тему ЖКХ, строительства в городах и районах, образования, дорог и транспорта, спорта, культуры и другую. Свой вопрос вы можете оставить в теме «Возник вопрос» в обсуждениях.