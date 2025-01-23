Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

Жители Глазова могут проголосовать за новый маршрут 4 автобуса

17:15, 23 января, 2025
Жители Глазова могут проголосовать за новый маршрут 4 автобуса
17:15, 23 января, 2025
12
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#общественный транспорт
Источник фото: vk.com (Сергей Коновалов)
12
0

Голосование запущено на странице главы города.

Глазов. Удмуртия. Жители Глазова могут проголосовать за новый маршрут 4 автобуса. Свой выбор горожане могут сделать на личной странице в соцсети «ВКонтакте» главы города Сергея Коновалов.

Напомним, в ближайшее время на маршрут выйдет новый перевозчик. Документы для проведения конкурса уже готовы. Прежнего перевозчика внесут в реестр недобросовестных подрядчиков.

«Когда мы объявили о предстоящей смене перевозчика, несколько постоянных пассажиров маршрута написали мне в личные сообщения с предложением пересмотреть трассировку маршрута», – написал Сергей Коновалов.

Градоначальник отметил, что маршрут будет сохранен в любом случае. 

17:15, 23 января, 2025
12
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#общественный транспорт