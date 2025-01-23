Глазов. Удмуртия. Жители Глазова могут проголосовать за новый маршрут 4 автобуса. Свой выбор горожане могут сделать на личной странице в соцсети «ВКонтакте» главы города Сергея Коновалов.

Напомним, в ближайшее время на маршрут выйдет новый перевозчик. Документы для проведения конкурса уже готовы. Прежнего перевозчика внесут в реестр недобросовестных подрядчиков.

«Когда мы объявили о предстоящей смене перевозчика, несколько постоянных пассажиров маршрута написали мне в личные сообщения с предложением пересмотреть трассировку маршрута», – написал Сергей Коновалов.

Градоначальник отметил, что маршрут будет сохранен в любом случае.