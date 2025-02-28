Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула Виктор Шестаков сообщил, что с 1 марта 2025 года школьники и студенты смогут пользоваться безлимитными проездными абонементами. Решение принято по согласованию с перевозчиками.

С февраля аналогичные условия действуют для пенсионеров. Теперь льготный проезд станет доступным и для учащихся.

Напомним, с 11 января проезд в сарапульском общественном транспорте подорожал до 45 рублей.