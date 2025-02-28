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С марта проезд для школьников и студентов в Сарапуле станет безлимитным

12:20, 28 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
С марта проезд для школьников и студентов в Сарапуле станет безлимитным
12:20, 28 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
94
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#проезд\n#общественный транспорт
Источник фото: Виктор Шестаков
94
0

Ранее безлимитный проезд сделали для пенсионеров. 

Сарапул. Удмуртия. Глава Сарапула Виктор Шестаков сообщил, что с 1 марта 2025 года школьники и студенты смогут пользоваться безлимитными проездными абонементами. Решение принято по согласованию с перевозчиками.

С февраля аналогичные условия действуют для пенсионеров. Теперь льготный проезд станет доступным и для учащихся. 

Напомним, с 11 января проезд в сарапульском общественном транспорте подорожал до 45 рублей. 

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12:20, 28 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
94
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#проезд\n#общественный транспорт