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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Трамвай с портретами героев Великой Отечественной войны вышел на маршрут в Ижевске

15:45, 05 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Трамвай с портретами героев Великой Отечественной войны вышел на маршрут в Ижевске
15:45, 05 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#общественный транспорт
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
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В ближайшее время на дороги выйдет еще один стилизованный вагон и два троллейбуса.

Ижевск. Удмуртия. Трамвайный вагон с портретами героев Великой Отечественной войны из Удмуртии вышел на маршруты в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Первый стилизованный вагон начал ходить по столице Удмуртии 5 марта. Он будет курсировать по маршрутам №№ 1, 5, 9 и 12. Помимо наружной оклейки трамвая, в салоне организована экспозиция (0+), которая рассказывает о 101 Герое Советского Союза и 20 полных кавалерах ордена Славы из Удмуртии.

В ближайшее время на маршруты выйдут ещё один стилизованный трамвайный вагон, а также троллейбусы №№ 1 и 14.

Оклейка общественного транспорта проводится в рамках нравственного-патриотического проекта «Герои удмуртской земли» (0+), организованного информационным агентством «Удмуртия» (18+) и Ассоциацией «АКРОМИ».

Напомним, 19 ветеранам Великой Отечественной войны присвоят звания почётных граждан Ижевска в преддверии Дня Победы.

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15:45, 05 марта, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
188
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Великая Отечественная Война\n#общественный транспорт