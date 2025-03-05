Ижевск. Удмуртия. Трамвайный вагон с портретами героев Великой Отечественной войны из Удмуртии вышел на маршруты в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Первый стилизованный вагон начал ходить по столице Удмуртии 5 марта. Он будет курсировать по маршрутам №№ 1, 5, 9 и 12. Помимо наружной оклейки трамвая, в салоне организована экспозиция (0+), которая рассказывает о 101 Герое Советского Союза и 20 полных кавалерах ордена Славы из Удмуртии.

В ближайшее время на маршруты выйдут ещё один стилизованный трамвайный вагон, а также троллейбусы №№ 1 и 14.

Оклейка общественного транспорта проводится в рамках нравственного-патриотического проекта «Герои удмуртской земли» (0+), организованного информационным агентством «Удмуртия» (18+) и Ассоциацией «АКРОМИ».

Напомним, 19 ветеранам Великой Отечественной войны присвоят звания почётных граждан Ижевска в преддверии Дня Победы.