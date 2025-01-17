В Ижевске растёт число аварий с участием автобусов по вине водителей личных авто

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отмечается рост числа ДТП с участием автобусов, произошедших по вине водителей личных автомобилей, сообщили в пресс-службе «ИПОПАТ».

За минувший год автобусы попали в 237 аварий, из которых 167 (70%) спровоцировали автомобилисты. В первые дни января произошло ещё семь аналогичных ДТП и во всех случаях устроили их граждане на личных авто.

«Хотя пострадавших нет, последствия коснулись сотен пассажиров – были сорваны рейсы, часть подвижного состава направлена на ремонт. Основными причинами ДТП становятся опасное перестроение перед автобусами (говоря языком водителей – «подрезают») и несоблюдение безопасной дистанции», — пояснили в «ИПОПАТ».