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В Ижевске растёт число аварий с участием автобусов по вине водителей личных авто

11:00, 17 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске растёт число аварий с участием автобусов по вине водителей личных авто
11:00, 17 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
435
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#общественный транспорт
Источник фото: ИА «Сусанин»
435
0

За минувший год в городе произошло 237 ДТП с автобусами «ИПОПАТа».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отмечается рост числа ДТП с участием автобусов, произошедших по вине водителей личных автомобилей, сообщили в пресс-службе «ИПОПАТ». 

За минувший год автобусы попали в 237 аварий, из которых 167 (70%) спровоцировали автомобилисты. В первые дни января произошло ещё семь аналогичных ДТП и во всех случаях устроили их граждане на личных авто. 

«Хотя пострадавших нет, последствия коснулись сотен пассажиров – были сорваны рейсы, часть подвижного состава направлена на ремонт. Основными причинами ДТП становятся опасное перестроение перед автобусами (говоря языком водителей – «подрезают») и несоблюдение безопасной дистанции», — пояснили в «ИПОПАТ».

11:00, 17 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
435
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#общественный транспорт