МыСпросилиЗаВас: должны ли водители пропускать пассажиров, выходящих из трамвая прямо на проезжую часть?

В редакцию ИА «Сусанин» обратился один из наших читатель с вопросом, связанным с остановками трамваев, которые расположены прямо на проезжей части. Такие остановки есть, например, на улице Ленина от Воровского до Центра.

«Когда трамвай останавливается и открывает двери, автомобили даже не сбрасывают скорость, а продолжают ехать, и любой пассажир, выходящий из трамвая, легко может угодить сразу под колёса», — пишет читатель.

Также, как утверждает подписчик, в других городах водители пропускают пассажиров при выходе и входе в общественный транспорт, когда он подъезжает на остановку:

«В Перми я наблюдал абсолютно противоположную картину, неважно, где находится остановка трамвая, есть там пешеходный переход, светофор, разметка, пешеходный бортик или нет. Когда трамвай подъехал и открыл двери – останавливаются абсолютно все автомобили, даже самые крутые и наглые иномарки, все водители ждут, пока трамвай не закроет двери».

Мы перенаправили вопрос читателя в администрацию Ижевска, а также в Госавтоинспекцию Удмуртии с просьбой дать развёрнутые ответы.

Для начала мы выяснили, бывали ли несчастные случаи с пассажирами общественного транспорта на подобных остановках. И, к сожалению, получили утвердительный ответ: «C начала 2024 года на территории Ижевска произошло два наезда на пешеходов вблизи трамвайных остановок», – рассказали в Госавтоинспекции.

А теперь к букве закона.

Согласно пункту 14.6. Правил дорожного движения России, водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к маршрутному транспорту или от него (со стороны дверей), если посадка и высадка производятся с проезжей части. В случае, если в трамвае включено световое табло «Внимание, пассажир!», водитель должен остановиться, не создавая помех пешеходам, осуществляющим посадку и высадку с проезжей части. Начинать движение разрешается только при отсутствии пешеходов на проезжей части и после выключения светового табло «Внимание, пассажир!».

В Госавтоинспекции также сообщили, что они направили информационное письмо в компанию «ИжГЭТ» с просьбой рассмотреть вопрос о дополнительном оснащении трамваев световым табло «Внимание, пассажир!».

То есть, с точки зрения действующих правил, вопроса, который задал наш читатель, вообще не должно стоять – автомобилисты обязаны пропускать пассажиров, когда трамвай стоит на остановке.

Фото: ИА «Сусанин»

В Администрации города посоветовали в случае, если водители не пропускают пешеходов, обращаться в Госавтоинспекцию, поскольку именно она должна следить за соблюдением ПДД.

Со своей стороны они сообщают, что на улице Ленина, после проведённого там ремонта, на остановке «Банк Зенит» посадочные площадки находятся выше уровня проезжей части. На остальных остановках планируется обустройство «лежачих полицейских», а также нанесение специальной дорожной разметки, чтобы водители сбрасывали скорость. Это планируется сделать при благоприятных погодных условиях.

В Госавтоинспекции Удмуртии также напомнили, как пассажиру обезопасить себя на дорогах и остановках общественного транспорта:

Ожидать трамвай необходимо только на посадочной площадке, а там, где её нет, – на тротуаре или обочине дороги.

При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы, необходимо убедиться в отсутствии движущихся машин. Переходить дорогу можно только после того, как вы убедитесь, что транспорт остановился и пропускает вас.

В темное время суток или во время сниженной видимости в ведомстве рекомендуют иметь на одежде светоотражающие элементы.

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