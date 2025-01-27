В Ижевске может увеличиться интервал между троллейбусами на маршруте №10Д

Ижевск. Удмуртия. Интервалы движения троллейбусов на маршруте №10Д в Ижевске могут на время увеличиться. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

Изменения в расписании связаны с тем, что машины сейчас проходят техническое обслуживание. Оно позволит определить особенности эксплуатации троллейбусов в зимний период.

Представители завода-изготовителя и производителей тягового оборудования и системы заряда батарей автономного хода проводят диагностику узлов и агрегатов троллейбусов. Это нужно, чтобы исключить возможные технические отказы.

Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства.

Напомним, что в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» «ИжГЭТ» получил 19 новых троллейбусов на автономном ходу. Первые 5 машин начали ездить по улицам Ижевска с 17 октября. За первые два месяца работы троллейбусы перевезли 192 тыс. пассажиров.