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В Ижевске может увеличиться интервал между троллейбусами на маршруте №10Д

14:40, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске может увеличиться интервал между троллейбусами на маршруте №10Д
14:40, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
277
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#троллейбус\n#расписание рейсов
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Сейчас транспорт проходит техническое обслуживание.

Ижевск. Удмуртия. Интервалы движения троллейбусов на маршруте №10Д в Ижевске могут на время увеличиться. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ». 

Изменения в расписании связаны с тем, что машины сейчас проходят техническое обслуживание. Оно позволит определить особенности эксплуатации троллейбусов в зимний период. 

Представители завода-изготовителя и производителей тягового оборудования и системы заряда батарей автономного хода проводят диагностику узлов и агрегатов троллейбусов. Это нужно, чтобы исключить возможные технические отказы. 

Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства. 

Напомним, что в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» «ИжГЭТ» получил 19 новых троллейбусов на автономном ходу. Первые 5 машин начали ездить по улицам Ижевска с 17 октября. За первые два месяца работы троллейбусы перевезли 192 тыс. пассажиров

14:40, 27 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
277
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт\n#троллейбус\n#расписание рейсов