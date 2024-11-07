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В Удмуртии пять таксистов лишились «шашечек» за нелегальную перевозку пассажиров

13:20, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии пять таксистов лишились «шашечек» за нелегальную перевозку пассажиров
13:20, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
215
0
#Удмуртия\n#такси\n#лицензия\n#нарушения
Источник фото: arzik2
215
0

Также им назначили штрафы.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии приостановили деятельность пяти нелегальных таксистов. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии. 

У водителей не было лицензии на перевозку пассажиров. За то, что они без разрешения установили опознавательные фонари такси, были возбуждены административные дела. Суд назначил водителям-нелегалам штраф.

Также сотрудники Можгинского районного отделения судебных приставов конфисковали фонари легкового такси. Их передали в Росимущество для утилизации.  

13:20, 07 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
215
0
#Удмуртия\n#такси\n#лицензия\n#нарушения