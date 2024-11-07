В Удмуртии пять таксистов лишились «шашечек» за нелегальную перевозку пассажиров

Можга. Удмуртия. В Удмуртии приостановили деятельность пяти нелегальных таксистов. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

У водителей не было лицензии на перевозку пассажиров. За то, что они без разрешения установили опознавательные фонари такси, были возбуждены административные дела. Суд назначил водителям-нелегалам штраф.

Также сотрудники Можгинского районного отделения судебных приставов конфисковали фонари легкового такси. Их передали в Росимущество для утилизации.