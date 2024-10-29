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Госсовет Удмуртии направит в Госдуму РФ законопроект о запрете торговли спиртным у школ допобразования

16:00, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Госсовет Удмуртии направит в Госдуму РФ законопроект о запрете торговли спиртным у школ допобразования
16:00, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет\n#закон\n#алкоголь
Источник фото: ИА «Сусанин»
53
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Авторами инициативы стали члены Молодёжного парламента.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии направят в Госдуму РФ проект изменений в закон «О государственном регулировании производства и оборота <…> алкогольной и спиртосодержащей продукции <…>. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента. 

Напомним, ранее члены Молодёжного парламента при Госсовете Удмуртии разработали законопроект о запрете продажи алкоголя вблизи учреждений дополнительного образования.

«Эти места являются центрами притяжения молодёжи, осуществляют свою деятельность на круглогодичной основе, в летний период там организуют лагерные смены, трудоустройство подростков, поэтому мы считаем, что территории вблизи учреждений дополнительного образования и молодёжной политики нужно оградить от размещения на них точек торговли алкоголем», — рассказал председатель Молодёжного парламента Павел Белкин.

16:00, 29 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
53
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет\n#закон\n#алкоголь