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Темпы ввода нового жилья замедлились в Удмуртии 

11:00, 02 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Темпы ввода нового жилья замедлились в Удмуртии 
11:00, 02 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство
Фото: ИА «Сусанин»
119
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По сравнению с первым полугодием прошлого года, строительство сократилось на 7,8%. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в январе-июне 2024 года было построено более 10 тысяч квартир. Как следует из данных Удмуртстата, темпы ввода жилья несколько замедлились. 

Всего за полгода введено в строй 4 291 жилое и нежилое здание. Общая площадь объектов превысила 1 млн кв. м. Большая часть зданий построена гражданами. 

Коммерческие и индивидуальные застройщики ввели в эксплуатацию 9 912 благоустроенных квартир, суммарной площадью 733,7 тысячи кв. м. По сравнению с январём-июнем 2024 года, темпы ввода жилья снизились на 7,8%. 

Тем не менее, в рейтинге ПФО по количеству введённых квадратных метров на 1000 человек населения Удмуртия (510 кв. м.) занимает второе место, уступая лишь Татарстану (605 кв. м.).

11:00, 02 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
119
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#строительство