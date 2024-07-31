Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

Жителя Удмуртии задержали по подозрению в выращивании конопли

12:30, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителя Удмуртии задержали по подозрению в выращивании конопли
12:30, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
285
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#наркотики
Фото: МВД по Удмуртии
285
0

В одном из СНТ мужчина оборудовал теплицы, в которых произросталось 28 наркосодержащих кустов. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по подозрению в обороте наркотиков задержан 27-летний ижевчанин. Мужчина оборудовал теплицы, где выращивал коноплю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

В ходе обыска, проведённого на садовом участке в Завьяловском района, были обнаружены 28 наркосодержащих кустов и 352 грамма подготовленной «марихуаны». По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. 

12:30, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
285
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#наркотики