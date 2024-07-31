Жителя Удмуртии задержали по подозрению в выращивании конопли

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по подозрению в обороте наркотиков задержан 27-летний ижевчанин. Мужчина оборудовал теплицы, где выращивал коноплю. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе обыска, проведённого на садовом участке в Завьяловском района, были обнаружены 28 наркосодержащих кустов и 352 грамма подготовленной «марихуаны». По данному факту возбуждено уголовное дело.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.