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Уроженца Удмуртии подозревают в организации нарколаборатории в Пермском крае

15:08, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Уроженца Удмуртии подозревают в организации нарколаборатории в Пермском крае
15:08, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
16
0
#Пермь\n#Удмуртия\n#наркотики
Источник фото: ИА «Сусанин»
16
0

Изъято 35 кг «мефедрона»

Пермь. Пермский край. Жителя Удмуртии подозревают в создании нарколаборатории на территории Пермского края. Силовики изъяли 35 кг «мефедрона» и более 161 кг прекурсоров, сообщает ТАСС со ссылкой на управления ФСБ по Пермскому краю.

Мужчина организовал производство наркотика в жилом помещении. В настоящий момент он заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Оперативные и следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности организатора нарколаборатории.

15:08, 31 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
16
0
#Пермь\n#Удмуртия\n#наркотики