Пермь. Пермский край. Жителя Удмуртии подозревают в создании нарколаборатории на территории Пермского края. Силовики изъяли 35 кг «мефедрона» и более 161 кг прекурсоров, сообщает ТАСС со ссылкой на управления ФСБ по Пермскому краю.

Мужчина организовал производство наркотика в жилом помещении. В настоящий момент он заключён под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Оперативные и следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности организатора нарколаборатории.