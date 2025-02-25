Киров. Кировская область. Жителей Удмуртии и Санкт-Петербурга осудили за создание нарколаборатории в Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Весной 2023 года фигуранты незаконно производили наркотики в Кильмезском и Верхошижемском районах. Запрещенное вещество они намеревались продать дистанционно.

Из незаконного оборота изъято более 750 кг наркотических средств

Кировский областной суд признал пятерых фигурантов виновными в незаконном производстве наркотиков и прекурсоров, а также в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. В зависимости и степени участия в незаконной деятельности их приговорили к лишению свободы от 10 до 18,5 лет. Отбывать наказание подсудимые будут в исправительной колонии строгого режима.

Земельные участки с хозяйственными постройками, транспорт, средства мобильной связи по ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал в собственность государства.