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Жителей Удмуртии осудили за создание нарколаборатории в Кировской области

18:18, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Жителей Удмуртии осудили за создание нарколаборатории в Кировской области
18:18, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
243
0
#наркотики\n#Кировская область\n#происшествия
Источник фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
243
0

Они получили от 10 до 18,5 лет лишения свободы.

Киров. Кировская область. Жителей Удмуртии и Санкт-Петербурга осудили за создание нарколаборатории в Кировской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Весной 2023 года фигуранты незаконно производили наркотики в Кильмезском и Верхошижемском районах. Запрещенное вещество они намеревались продать дистанционно.

Из незаконного оборота изъято более 750 кг наркотических средств

Кировский областной суд признал пятерых фигурантов виновными в незаконном производстве наркотиков и прекурсоров, а также в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. В зависимости и степени участия в незаконной деятельности их приговорили к лишению свободы от 10 до 18,5 лет. Отбывать наказание подсудимые будут в исправительной колонии строгого режима.

Земельные участки с хозяйственными постройками, транспорт, средства мобильной связи по ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал в собственность государства.

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18:18, 25 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
243
0
#наркотики\n#Кировская область\n#происшествия