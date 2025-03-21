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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Ижевска предстанет перед судом за контрабанду более 3,6 тонн наркотиков

14:45, 21 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Житель Ижевска предстанет перед судом за контрабанду более 3,6 тонн наркотиков
14:45, 21 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
97
0
#Удмуртия\n#суд\n#Верховный суд Удмуртии\n#уголовное дело\n#наркотики\n#контрабанда\n#прокуратура Удмуртии
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Дело рассмотрит Верховный суд Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего жителя Ижевска, который обвиняется в контрабанде более 3,6 тонн наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

По версии следствия, мужчина с марта по апрель 2024 года организовал провоз наркотиков в Удмуртию из Казахстана. Преступная деятельность была выявлена правоохранителями и пресечена Управлением ФСБ России по Удмуртской Республике. Было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

Теперь дело рассмотрит Верховный суд Удмуртии.

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14:45, 21 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
97
0
#Удмуртия\n#суд\n#Верховный суд Удмуртии\n#уголовное дело\n#наркотики\n#контрабанда\n#прокуратура Удмуртии