Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего жителя Ижевска, который обвиняется в контрабанде более 3,6 тонн наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

По версии следствия, мужчина с марта по апрель 2024 года организовал провоз наркотиков в Удмуртию из Казахстана. Преступная деятельность была выявлена правоохранителями и пресечена Управлением ФСБ России по Удмуртской Республике. Было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).

Теперь дело рассмотрит Верховный суд Удмуртии.