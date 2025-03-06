Ижевск. Удмуртия. Марихуану, гашиш и галлюциногенные грибы обнаружили в одной из квартир в Ижевске. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подозреваемым в незаконном обороте наркотиков стал 27-летний местный житель. Во время обыска из его квартиры изъяли около 100 граммов гашиша, 300 граммов марихуаны, галлюциногенные грибы, а также 159 тыс. рублей, полученные от продажи запрещенных веществ. Установлено, что наркотики задержанный приобрел в интернет-магазине и продавал своим знакомым.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.