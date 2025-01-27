Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стали меньше потреблять наркотики. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

На начало 2025 года в регионе зарегистрировано 4 826 потребителей запрещенных веществ. Это на 5,8% ниже уровня прошлого года. Ежегодно сокращается и число состоящих на диспансерном наблюдении. В 2024 году впервые было выявлено пагубное употребление наркотиков и синдром зависимости от наркотиков у 350 жителей Удмуртии, что на 22,5% меньше, чем в 2023 году.

Врачи-наркологи отмечают, что примерно треть из того, что чаще всего употребляют в Удмуртии – синтетические психостимуляторы. Они высокотоксичны и могут содержать хлор и другие опасные соединения.

«Последствия употребления синтетических наркотиков непредсказуемы и крайне опасны. Стремительно формируется психическая зависимость. Отравляющее действие наркотиков приводит к многочисленным нарушениям центральной нервной системы и психической деятельности. Разрушаются клетки головного мозга, печени, почек, сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем – всех жизненно важных органов и систем человека», – говорит главный внештатный нарколог Удмуртии, главный врач Республиканского наркодиспансера Артем Школяр.

В 2024 году в Удмуртии зарегистрировано 44 случая острого отравления наркотическими веществами, в том числе 19 – с летальным исходом. При этом причиной более половины всех случаев отравлений явились синтетические наркотики. Из 44 случаев отравлений 26 вызвано их употреблением, 11 смертельных отравлений из 19 произошло по той же причине.