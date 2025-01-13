Талица. Свердловская область. Шоколадные конфеты с наркотиком продавали жители Свердловской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В арендованной квартире в городе Талица злоумышленники выращивали и высушивали грибы. Они смешивали их с шоколадом, отливали из этой массы конфеты в форме сердец и упаковывали в подарочные коробки. Товар наркодельцы сбывали через онлайн-магазин в одном из мессенджеров. Одна конфета стоила порядка 1 тыс. рублей. Таким образом фигуранты зарабатывали около 600 тыс. рублей в месяц.

Подозреваемых задержали по месту их проживания. Они уже были судимы за совершение аналогичных правонарушений.

«В ходе обысков обнаружено порядка 400 готовых к продаже конфет, свыше одного килограмма расфасованного нелегального товара, более 300 растущих грибов и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Изъятое направлено на экспертизу», – прокомментировала Ирина Волк.

Возбуждены уголовные дела, и в настоящее время соединены в одно производство. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.