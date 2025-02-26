Малая Пурга. Удмуртия. Автомобиль с наркотиками задержали в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

На федеральной трассе был остановлен автомобиль Chery, за рулём которого находился 35-летний мужчина. У полицейских была информация о том, что он планирует сбыть крупную партию синтетических наркотиков. В ходе досмотра иномарки данные подтвердились.

Запрещённое вещество обнаружили под обшивкой задних сидений, а также за ними на полке. Общая масса составила почти 4 кг наркотика. Задержанный являлся межрегиональным курьером одного из онлайн-наркомаркетов, а наркотик он вёз из Московской области в Удмуртию и Пермский край для дальнейшего распространения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. До избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания.