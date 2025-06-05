Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники полиции задержали 32-летнего ранее судимого мужчину, у которого при себе обнаружили кокаин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

При нём оказались свёртки с синтетическим веществом массой 1,65 грамма. Также по месту жительства подозреваемого обнаружены электронные весы, упаковочный материал и контейнер с веществом весом около 100 граммов, которое направлено на исследование.

«Установлено, что подозреваемый являлся курьером интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, закладку забрал в лесополосе в Ленинском районе города для последующего сбыта бесконтактным способом на территории Ижевска», – говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу.