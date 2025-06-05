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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Наркозакладчика с кокаином поймали в Ижевске

13:50, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Наркозакладчика с кокаином поймали в Ижевске
13:50, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
451
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#наркотики\n#наркоторговля\n#курьер
Источник фото: МВД по Удмуртии
451
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У него дома обнаружено около ста граммов порошка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники полиции задержали 32-летнего ранее судимого мужчину, у которого при себе обнаружили кокаин. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

При нём оказались свёртки с синтетическим веществом массой 1,65 грамма. Также по месту жительства подозреваемого обнаружены электронные весы, упаковочный материал и контейнер с веществом весом около 100 граммов, которое направлено на исследование.

«Установлено, что подозреваемый являлся курьером интернет-магазина по продаже запрещенных веществ, закладку забрал в лесополосе в Ленинском районе города для последующего сбыта бесконтактным способом на территории Ижевска», – говорится в сообщении.

Подозреваемого заключили под стражу.

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13:50, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
451
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД по Удмуртии\n#наркотики\n#наркоторговля\n#курьер