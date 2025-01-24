В Ижевске двух подростков подозревают в покушении на межрегиональный сбыт наркотиков

Ижевск. Удмуртия. Два 17-летних ижевчанина подозреваются в покушении на межрегиональный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

По данным следствия, вечером 18 января подозреваемых задержали возле одного из домов на улице Карла Маркса, когда они забирали закладку из тайника. При себе у них было почти 700 грамм мефедрона, которые они намеревались сбыть, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Несовершеннолетние признали вину в судебном заседании. Их заключили под стражу.