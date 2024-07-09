МыСпросилиЗаВас: восстановят ли работу фонтана-градирни у ледового дворца «Ижсталь» в Ижевске?

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска Алексей Никитин спросил: «планируется ли что-то делать с заброшенным фонтаном между ледовым дворцом «Ижсталь» и Троицкой церковью?»

Речь идёт о фонтане, который, по сути, является градирней ледового дворца, здесь охлаждалась вода морозильной системы и по совместительству был организован декоративный объект.

Со временем на смену старой морозильной системе пришла новая и нужда в фонтане-охладителе пропала. Чаша пришла в запустение, как и небольшой сквер вокруг него. К сожалению, благоустройство этой территории, как и запуск фонтана пока не предвидится.

На вопрос о будущем объекта «Сусанину» ответил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов.

«Мы рассматривали вместе с Минспорта и администрацией вариант благоустройства всей прилегающей к ледовому дворцу территории, включая этот объект, который сейчас не используется. Пока конкретных предложений на этот счёт нет», — сообщил Ярослав Семёнов.

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