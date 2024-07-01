В Игринском районе в результате опрокидывания автомобиля в кювет погиб пассажир «Приоры»

Игра. Удмуртия. 28 июня около 15:40 на 12-м километре трассы «Игра-Глазов» произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля в заросший деревьями кювет. Об этом сообщает 1 отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Приоры» съехал на обочину, автомобиль занесло и выбросило в левый по ходу движения кювет. В результате опрокидывания машины пострадал водитель, а его 44-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице.

По факту ДТП проводится расследование.