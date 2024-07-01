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В Игринском районе в результате опрокидывания автомобиля в кювет погиб пассажир «Приоры»

16:37, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Игринском районе в результате опрокидывания автомобиля в кювет погиб пассажир «Приоры»
16:37, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
175
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел Госавтоинспекции Удмуртии
175
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Мужчина получил смертельную травму и скончался в больнице. 

Игра. Удмуртия. 28 июня около 15:40 на 12-м километре трассы «Игра-Глазов» произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля в заросший деревьями кювет. Об этом сообщает 1 отдел Госавтоинспекции Удмуртии. 

По предварительным данным, 34-летний водитель «Приоры» съехал на обочину, автомобиль занесло и выбросило в левый по ходу движения кювет. В результате опрокидывания машины пострадал водитель, а его 44-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице. 

По факту ДТП проводится расследование.

16:37, 01 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
175
0
#Игра\n#Удмуртия\n#ДТП