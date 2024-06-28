В удмуртском посёлке Яган-Докья оценят состояние дома, где обрушился потолок

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о введении режима повышенной готовности на территории дома в посёлке Яган-Докья, где 27 июня обрушилось потолочное перекрытие. Об этом сообщил глава Малопургинского района Александр Деев.

«В рамках этого решения мы можем проводить определенные мероприятия, в том числе выделить деньги на ремонт. Сейчас мы ищем компанию, которая проведёт экспертизу, даст заключение, можно ли проживать в этом доме или нет. По вопросам заключения договора на проведение обследования дома обращайтесь по тел. 8-950-833-66-40», — написал Деев.

По результатам экспертизы будут приняты соответствующие решения. На данный момент дом отключён от коммуникаций, все жители эвакуированы.