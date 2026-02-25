Ижевск. Удмуртия. Ижевск продолжает очищаться от ветхих жилых построек. В городе ищут подрядчика на снос двухэтажного дома на улице Васнецова, который построили в 1971 году. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Дом был признан аварийным ещё в 2016 году и позже расселён. На его снос выделено 1,6 млн рублей. Если получится найти подрядчика, то к работам он должен приступить уже 20 апреля, а полностью очистить участок — до 31 мая.