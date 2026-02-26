Закрыть
В Ижевске снесут аварийный дом на улице Максима Горького

11:19, 26 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске снесут аварийный дом на улице Максима Горького
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье
Источник фото: Яндекс Карты
11 лет назад его признали непригодным для жизни.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии ищут подрядчика для сноса аварийного жилого дома по адресу: улица Максима Горького, 27а. Информация опубликована на портале Госзакупок.

Речь идет о двухэтажном деревянном доме 1937 года постройки, который еще в ноябре 2014 года признали аварийным и подлежащим расселению. Обследование показало разрушение фундамента и поражение древесины стен.

Подрядчику предстоит демонтировать здание и хозпостройки, вывезти более 200 тонн образовавшегося мусора и спланировать участок. Работы пройдут с 20 апреля по 31 мая 2026 года.

