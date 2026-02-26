Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии ищут подрядчика для сноса аварийного жилого дома по адресу: улица Максима Горького, 27а. Информация опубликована на портале Госзакупок.

Речь идет о двухэтажном деревянном доме 1937 года постройки, который еще в ноябре 2014 года признали аварийным и подлежащим расселению. Обследование показало разрушение фундамента и поражение древесины стен.

Подрядчику предстоит демонтировать здание и хозпостройки, вывезти более 200 тонн образовавшегося мусора и спланировать участок. Работы пройдут с 20 апреля по 31 мая 2026 года.