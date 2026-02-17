Закрыть
Главу Граховского района привлекли к административной ответственности за нарушение сроков программы переселения

17:50, 17 февраля, 2026
Максим Александров
#Граховский район
#аварийное жилье
#переселение
#предупреждение
Источник фото: ИА «Сусанин»
Он получил предупреждение.

Грахово. Удмуртия. Глава Граховского района Удмуртии получил предупреждение за срыв сроков программы переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Во время проверки ведомства в администрации района выяснилось, что чиновники нарушили сроки заключения контрактов на расселение аварийного жилья в рамках федерального проекта. 

Главу района привлекли к административной ответственности по статье о нарушении условий расходования бюджетных средств — ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ. Он получил предупреждение.

Администрация уже устранила нарушения. Все участники программы получили новое жильё.

