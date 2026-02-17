Грахово. Удмуртия. Глава Граховского района Удмуртии получил предупреждение за срыв сроков программы переселения из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Во время проверки ведомства в администрации района выяснилось, что чиновники нарушили сроки заключения контрактов на расселение аварийного жилья в рамках федерального проекта.

Главу района привлекли к административной ответственности по статье о нарушении условий расходования бюджетных средств — ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ. Он получил предупреждение.

Администрация уже устранила нарушения. Все участники программы получили новое жильё.