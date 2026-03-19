В городе ищут подрядчика на разработку проекта сноса 12 аварийных зданий.
Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска объявила тендер на разработку проектов организации работ по сносу аварийных домов. Информация размещена на портале госзакупок.
В перечень вошли 12 зданий, расположенных в разных районах города:
- станция Заводская, 31;
- проезд Михайлова, 26а;
- улица Спортивная, 6;
- площадь Школьная, 12;
- пер. Ангарный, 6;
- улица Ключевская 1-я, 2а;
- улица Братская, 13;
- улица Авангардная, 3;
- улица 15-я, 66;
- улица Короткая, 112а;
- улица Динамовская, 110;
- улица Зимняя, 23.
Победителю торгов предстоит разработать проекты организации работ по сносу этих зданий. Начальная цена контракта составляет 164 тыс. рублей.
Отметим, что дом №3 по улице Авангардной из всех выше представленных является самым крупным объектом сноса. Это двухэтажное кирпичное здание на восемь квартир, построенное в 1955 году. Оно является частью ансамбля малоэтажных домов на улице Авангардной.
