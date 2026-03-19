Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске на улице Авангардной планируют снести многоквартирный дом 1950-х годов

16:08, 19 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье
Источник фото: Яндекс карты
В городе ищут подрядчика на разработку проекта сноса 12 аварийных зданий.

Ижевск. Удмуртия. Администрация Ижевска объявила тендер на разработку проектов организации работ по сносу аварийных домов. Информация размещена на портале госзакупок.

В перечень вошли 12 зданий, расположенных в разных районах города:

- станция Заводская, 31;
- проезд Михайлова, 26а;
- улица Спортивная, 6;
- площадь Школьная, 12;
- пер. Ангарный, 6;
- улица Ключевская 1-я, 2а;
- улица Братская, 13;
- улица Авангардная, 3;
- улица 15-я, 66;
- улица Короткая, 112а;
- улица Динамовская, 110;
- улица Зимняя, 23.

Победителю торгов предстоит разработать проекты организации работ по сносу этих зданий. Начальная цена контракта составляет 164 тыс. рублей.

Отметим, что дом №3 по улице Авангардной из всех выше представленных является самым крупным объектом сноса. Это двухэтажное кирпичное здание на восемь квартир, построенное в 1955 году. Оно является частью ансамбля малоэтажных домов на улице Авангардной.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

