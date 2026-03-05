Закрыть
В Ижевске готовят к сносу аварийный дом на улице Зимней

16:49, 05 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье
Источник фото: zakupki.gov.ru
Стоимость демонтажных работ оценили в 3 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика для сноса аварийного многоквартирного дома адресу: улица Зимняя, 36. Информация о проведении закупки и проект муниципального контракта опубликованы на портале госзакупок.

Согласно документации, двухэтажное жилое здание 1968 года постройки и расположенные на его территории хозяйственные постройки будут полностью снесены.

Начало работ запланировано на 20 апреля 2026 года. Подрядчику необходимо завершить весь комплекс мероприятий, включая вывоз и утилизацию строительного мусора на полигоне, а также обратную засыпку и планировку участка, в срок до 31 мая 2026 года.

Начальная цена контракта составляет 3 млн рублей и в ходе торгов может быть снижена. 

