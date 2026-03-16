Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья на 2025-2031 годы квартиры получат 614 семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За эти годы будет расселено более 18 тыс. кв. метров аварийного жилья, 1704 человек получат новые квартиры.

Так, в 2026 году семьи из аварийных домов получат 12 благоустроенных квартир, ещё 26 семей выбрали денежную компенсацию на приобретение нового жилья.

«В 2025 году завершилась реализация предыдущего этапа Региональной адресной программы, рассчитанной на 2019-2025 годы. За пять лет ее действия в Ижевске расселили более 100 аварийных многоквартирных домов общей площадью жилых помещений почти 26 тыс. кв. метров, на которых проживали 2085 человек. Также были снесены 87 освобожденных аварийных домов», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в перечень домов под снос в Ижевске попали 88 объекта. На расселение аварийных домов Удмуртии выделят почти 90 млн рублей из федерального бюджета.