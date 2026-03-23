Жителям разрушающегося дома в селе Уральском под Сарапулом дали вывезти имущество

#Сарапул\n#Удмуртия\n#аварийное жилье
Людям позволили войти в свои жилища только после укрепления стены.

Сарапул. Удмуртия. Жильцы многоквартирного дома в селе Уральском Сарапульского района, который начал разрушаться в середине марта, смогли забрать свои вещи. Об этом сообщил глава района Айдар Шарафутдинов

Людей пустили в дом после того, как подрядчик провел временное укрепление стены здания. Жильцы вывезли всё личное имущество.

Напомним, двухэтажный жилой дом начал разрушаться в ночь на 14 марта. Собственников эвакуировали в пункт временного размещения, доступ в здание ограничили, на месте выставили охрану. Позже из квартир удалось вызволить кошку и собаку. Затем фасад дома начали укреплять.

20 марта специалисты провели инструментальное обследование дома. Окончательное заключение экспертизы о техническом состоянии здания ожидается до конца текущей недели.

