Сарапул. Удмуртия. Жильцы многоквартирного дома в селе Уральском Сарапульского района, который начал разрушаться в середине марта, смогли забрать свои вещи. Об этом сообщил глава района Айдар Шарафутдинов

Людей пустили в дом после того, как подрядчик провел временное укрепление стены здания. Жильцы вывезли всё личное имущество.

Напомним, двухэтажный жилой дом начал разрушаться в ночь на 14 марта. Собственников эвакуировали в пункт временного размещения, доступ в здание ограничили, на месте выставили охрану. Позже из квартир удалось вызволить кошку и собаку. Затем фасад дома начали укреплять.

20 марта специалисты провели инструментальное обследование дома. Окончательное заключение экспертизы о техническом состоянии здания ожидается до конца текущей недели.