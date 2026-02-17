Закрыть
Жителей Симонихи под Сарапулом расселят из аварийного жилья до 2031 года

16:25, 17 февраля, 2026
Жителей Симонихи под Сарапулом расселят из аварийного жилья до 2031 года
#Сарапул\n#ветхое жильё\n#аварийное жилье
Источник фото: ИА "Сусанин"
Эта история длится с 2017 года, когда о посёлке узнал Владимир Путин.

Сарапул. Удмуртия. Аварийные дома в посёлке Симониха под Сарапулом продолжат расселять до 2031 года. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава города Виктор Шестаков, отвечая на вопросы подписчиков.

«Все МКД, признанные аварийными с 2017 года, вошли в состав новой программы расселения из ветхого и аварийного жилья, которую мы будем реализовывать с 2026 по 2031 год. Соответственно, в эту пятилетку жители домов, которые находятся в посёлке Симониха, будут расселены», — заверил градоначальник.

Напомним, о проблеме жителей посёлка узнала вся Россия в апреле 2017 года, когда вопрос был задан в ходе прямого эфира Владимира Путина. Именно эта точка на карте стала одним из первых мест визита для назначенного тогда врио главы Удмуртии Александра Бречалова. Несмотря на внимание к посёлку и Путина, и Бречалова люди в ветхих домах живут там до сих пор.

