Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Мини-отпуск каждый день — в поселке-курорте Астра-Мария Лонгрид Что такое k-pop и как он представлен в Ижевске Лонгрид Созданный огнём Лонгрид

В Удмуртии расселили более 2 тысяч квартир по программе ликвидации аварийного жилья

14:18, 17 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии расселили более 2 тысяч квартир по программе ликвидации аварийного жилья
14:18, 17 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье
Источник фото: ИА «Сусанин»
85
0

Три города Удмуртии полностью завершили переселение граждан из ветхих домов.

Удмуртия. В Удмуртии с начала действия региональной программы по переселению из аварийного жилья свои бытовые условия улучшили 5 842 человека, сообщили в региональном Минстрое.  

На сегодняшний день расселено 2 445 квартир. Осталось переселить 577 человек из 215 домов. 

Полностью завершили программу три города — Воткинск, Глазов, Сарапул, а также 11 районов республики: Алнашский, Дебесский, Кизнерский, Кезский, Вавожский, Сюмсинский, Малопургинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский, Юкаменский и Увинский.

В 2025 году расселение продолжится в Ижевске, а также в Ярском, Игринском, Граховском, Глазовском, Красногорском, Камбарском, Каракулинском, Балезинском и Завьяловском районах. Программа охватит дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

14:18, 17 августа, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
85
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аварийное жилье