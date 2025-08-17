Удмуртия. В Удмуртии с начала действия региональной программы по переселению из аварийного жилья свои бытовые условия улучшили 5 842 человека, сообщили в региональном Минстрое.



На сегодняшний день расселено 2 445 квартир. Осталось переселить 577 человек из 215 домов.



Полностью завершили программу три города — Воткинск, Глазов, Сарапул, а также 11 районов республики: Алнашский, Дебесский, Кизнерский, Кезский, Вавожский, Сюмсинский, Малопургинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский, Юкаменский и Увинский.



В 2025 году расселение продолжится в Ижевске, а также в Ярском, Игринском, Граховском, Глазовском, Красногорском, Камбарском, Каракулинском, Балезинском и Завьяловском районах. Программа охватит дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.