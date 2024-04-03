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В Удмуртии расторгнут контракт с подрядчиком, строившим детсад в деревне Воегурт

10:30, 03 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Удмуртии расторгнут контракт с подрядчиком, строившим детсад в деревне Воегурт
10:30, 03 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
76
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#Балезинский район\n#детские сады\n#нерадивый подрядчик
Фото: ИА «Сусанин»
76
0

Он сорвал все сроки и график производства работ.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе Удмуртии подрядчик сорвал строительство детского сада. Об этом сообщил в соцсетях вице-премьер республики Игорь Асабин.

«Утро начал с совещания по строительству детского сада в деревне Воегурт Балезинского района. На объекте сложная ситуация: подрядчик сорвал все сроки, сорвал график производства работ — контракт будет расторгнут», — написал вице-премьер.

Напомним, в январе глава Удмуртии Александр Бречалов признался Госсовету республики, что этот детсад готов всего на половину: «У нас по-прежнему слабая подготовка проектно-сметной документации, также необходимо усиливать институт заказчика». 

О ремонте детсада в Воегурте говорили ещё в 2014 году. Также деревня «прославилась» тем, что в конце февраля под тяжестью снега там обрушилась крыша столовой

10:30, 03 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
76
0
#Балезинский район\n#детские сады\n#нерадивый подрядчик