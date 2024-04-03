В Удмуртии расторгнут контракт с подрядчиком, строившим детсад в деревне Воегурт

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе Удмуртии подрядчик сорвал строительство детского сада. Об этом сообщил в соцсетях вице-премьер республики Игорь Асабин.

«Утро начал с совещания по строительству детского сада в деревне Воегурт Балезинского района. На объекте сложная ситуация: подрядчик сорвал все сроки, сорвал график производства работ — контракт будет расторгнут», — написал вице-премьер.

Напомним, в январе глава Удмуртии Александр Бречалов признался Госсовету республики, что этот детсад готов всего на половину: «У нас по-прежнему слабая подготовка проектно-сметной документации, также необходимо усиливать институт заказчика».

О ремонте детсада в Воегурте говорили ещё в 2014 году. Также деревня «прославилась» тем, что в конце февраля под тяжестью снега там обрушилась крыша столовой.