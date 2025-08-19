Вавож. Удмуртия. В Удмуртии отчим выплатит 800 тыс. рублей моральной компенсации за избиение ребёнка своей жены. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Ранее Увинский районный суд установил, что обвиняемый с мая по ноябрь 2022 года систематически бил своего 12-летнего пасынка, в том числе кочергой и молотком, а также совершал другие насильственные действия.

Прокурор Вавожского района запросил взыскать с обвиняемого 800 тыс. рублей в качестве компенсации за побои. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал эти деньги в пользу ребенка.