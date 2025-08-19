Закрыть
В Удмуртии суд взыскал 800 тысяч рублей с отчима за избиение ребёнка своей жены
17:45, 19 августа, 2025
Роман Перевощиков
журналист
#Удмуртия\n#Вавож\n#Ува\n#побои\n#компенсация\n#прокуратура Удмуртии
Источник фото: unsplash.com (iMattSmart)
Он избивал мальчика молотком и кочергой.

Вавож. Удмуртия. В Удмуртии отчим выплатит 800 тыс. рублей моральной компенсации за избиение ребёнка своей жены. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Ранее Увинский районный суд установил, что обвиняемый с мая по ноябрь 2022 года систематически бил своего 12-летнего пасынка, в том числе кочергой и молотком, а также совершал другие насильственные действия.

Прокурор Вавожского района запросил взыскать с обвиняемого 800 тыс. рублей в качестве компенсации за побои. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал эти деньги в пользу ребенка.

